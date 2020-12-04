Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 4

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 04.12.2020
"The Masked Singer Switzerland" - Folge 4

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 4Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 4: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 4

120 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 6

Die verrückteste Musik-Show der Welt hat die Schweiz erobert: Bei "The Masked Singer Switzerland" treten Stars in großartigen Kostümen gegeneinander an. Ihr Ziel: Die Zuschauer mit ihrer Performance für sich zu gewinnen und ihre Identität geheim zu halten. Wer wird als nächstes demaskiert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 4 Staffeln und Folgen