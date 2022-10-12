Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 12.10.2022
122 Min.
Folge vom 12.10.2022
Ab 6

Sechs Live-Shows, ein prominentes Rateteam und die große Frage: Welche Stars stecken unter den fantastischen Masken? Wer begeistert das Schweizer Publikum am meisten und wer wird als Letztes demaskiert? Moderiert werden die Live-Shows von Anna Maier.

