Live Show 1: Acht fantastische Masken rocken die Bühne!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 1: Live Show 1: Acht fantastische Masken rocken die Bühne!
122 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 6
Sechs Live-Shows, ein prominentes Rateteam und die große Frage: Welche Stars stecken unter den fantastischen Masken? Wer begeistert das Schweizer Publikum am meisten und wer wird als Letztes demaskiert? Moderiert werden die Live-Shows von Anna Maier.
