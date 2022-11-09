Live Show 5: Welche drei Masken schaffen den Einzug ins große Finale?Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 5: Live Show 5: Welche drei Masken schaffen den Einzug ins große Finale?
118 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6
Das Halbfinale von "The Masked Singer Switzerland". Christa Rigozzi und Luca Hänni fiebern mit der ganzen Schweiz mit: Welcher Promi überzeugt mit seiner Perfomance die Zuschauer:innen und zieht ins große Finale ein? Und für wen zerplatzt der Traum vom Sieg? Moderiert wird die Show von Anna Maier.
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