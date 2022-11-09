Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

Live Show 5: Welche drei Masken schaffen den Einzug ins große Finale?

ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 09.11.2022
Live Show 5: Welche drei Masken schaffen den Einzug ins große Finale?

Live Show 5: Welche drei Masken schaffen den Einzug ins große Finale?Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 5: Live Show 5: Welche drei Masken schaffen den Einzug ins große Finale?

118 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6

Das Halbfinale von "The Masked Singer Switzerland". Christa Rigozzi und Luca Hänni fiebern mit der ganzen Schweiz mit: Welcher Promi überzeugt mit seiner Perfomance die Zuschauer:innen und zieht ins große Finale ein? Und für wen zerplatzt der Traum vom Sieg? Moderiert wird die Show von Anna Maier.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 3 Staffeln und Folgen