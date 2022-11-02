Live Show 4: Fünf Masken duellieren sich um den Einzug ins HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 4: Live Show 4: Fünf Masken duellieren sich um den Einzug ins Halbfinale
120 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 6
Die verrückteste Musik-Show der Welt hat die Schweiz erobert. Bei "The Masked Singer Switzerland" treten Stars in großartigen Kostümen gegeneinander an. Ihr Ziel: Die Zuschauer mit ihrer Performance für sich zu gewinnen und ihre Identität geheim zu halten. Wer wird als nächstes demaskiert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick