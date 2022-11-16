Live Show 6: Welche Maske gewinnt die dritte Staffel?Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 6: Live Show 6: Welche Maske gewinnt die dritte Staffel?
131 Min.Folge vom 16.11.2022Ab 6
Das sensationelle Finale von "The Masked Singer Switzerland". Heute fallen alle Masken und der oder die Gewinner:in der dritten Staffel von "The Masked Singer Switzerland" wird gekürt. Zum letzten Mal rätseln Zuschauer:innen und Rateteam, wer unter den Masken steckt. Moderiert wird das große Finale von Anna Maier.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick