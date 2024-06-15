Die GeburtstagsgeschichteJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 7: Die Geburtstagsgeschichte
21 Min.Folge vom 15.06.2024
Brick hat Geburtstag und schmeißt zur Feier des Tages eine Party in seinem Garten. Er lädt dazu seine komplette Schulklasse ein, wovon Frankie erst recht spät Wind bekommt. Sein innigster Wunsch ist es jedoch, zu erfahren, was am Tag seiner Geburt genau geschah - seit eh und je ein wohlbehütetes Geheimnis der Familie Heck.
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