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The Middle

Der Steinbruch

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 15.06.2024
Der Steinbruch

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The Middle

Folge 4: Der Steinbruch

21 Min.Folge vom 15.06.2024

Axl wird aufgrund von mehrmaligen Schuleschwänzens suspendiert. Als er das als Chance nützt, nur daheim herumzulümmeln, platzt Mike der Kragen. Er beschließt, seinem Sohn eine Lehre zu erteilen und nimmt ihn kurzerhand mit in den Steinbruch. Zu Mikes Entsetzen gefällt es Axl dort aber so sehr, dass er in Erwägung zieht, dafür die Schule zu schmeißen.

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