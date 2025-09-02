Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

"Ich hab zwar Köpfchen aber ich bin nicht durchtrieben!" - Wer ist verdächtig?

34 Min.Ab 12

Unser Mann in Gelb führt als Power Player weiterhin seine Mitkandidat:innen hinter's Licht. Leon wird bisher als störend empfunden und geht den meisten mit seiner Hyper-Energy auf die Nerven. Im Gladiator Game verhärtet sich der eine oder andere Verdacht und die ersten Allianzen bilden sich. Minderheiten müssen doch zusammenhalten, oder?

