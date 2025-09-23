Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

"Du hast mir ins Game geschissen!": Schlechte Verlierer

"Du hast mir ins Game geschissen!": Schlechte Verlierer

The Power

Folge 34: "Du hast mir ins Game geschissen!": Schlechte Verlierer

29 Min.Ab 12

Dilara ist safe, statt dessen wurde König Isi als Zielperson ausgewählt. Hat dieser das Game durchschaut? Der Power Player fühlt sich sicher mit seiner Wahl, sein Ziel ist es, Isi vorzuführen. Er glaubt, das besser Game zu spielen. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Auf wen sich das jetzt bezieht bleibt euch überlassen.

