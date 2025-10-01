Letzte Chance! Zieht Emma ins Finale ein - oder der Power Player?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 46: Letzte Chance! Zieht Emma ins Finale ein - oder der Power Player?
34 Min.Ab 12
Aaron und Dilara sind nach ihrer gewonnenen Immunität sicher im Finale! Nun muss Emma zittern: Findet sie den Power Player? Alles deutet auf Lucas hin, der seinerseits nervlich komplett am Ende ist. Hat er wirklich seine beste Freundin im Haus hintergangen? Verzweifelt versucht er, Emma umzustimmen. Kann sie den wahren Power Player noch finden oder muss sie "The Power" kurz vor Schluss doch noch verlassen?
