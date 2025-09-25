Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Gelbe Gefahr: Gerät Aaron jetzt ins Visier?

JoynStaffel 1Folge 37
Gelbe Gefahr: Gerät Aaron jetzt ins Visier?

Gelbe Gefahr: Gerät Aaron jetzt ins Visier?Jetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 37: Gelbe Gefahr: Gerät Aaron jetzt ins Visier?

33 Min.Ab 12

Die Mitstreiter sehen Aaron inzwischen als größte Bedrohung: Er punktet in den Spielen und wird zur "gelben Gefahr". Lucas startet einen riskanten Plan, ihn zu eliminieren — doch der Power Player zieht im Hintergrund die Fäden und nutzt die Situation, um sich weiter vorzutasten. Spannung, Taktik und Verrat spitzen sich zu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen