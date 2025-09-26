Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Hinweisspiel mit Zündstoff: Lucas vs. Lorik

Hinweisspiel mit Zündstoff: Lucas vs. Lorik

The Power

Folge 40: Hinweisspiel mit Zündstoff: Lucas vs. Lorik

35 Min.Ab 12

Das Spiel um den nächsten Hinweis sorgt für Chaos: Während Isi als Power Player seine Strategien mit Lorik abstimmt, will dieser das Spiel um jeden Preis für sich entscheiden. Doch Lucas beansprucht ebenfalls die Teilnahme – und zwischen den beiden kochen die Emotionen hoch. Für Lucas wird die Situation zur Belastungsprobe: Tränen, Druck und innere Zerrissenheit zeigen, wie sehr ihm alles zu viel wird. Kann er dem standhalten oder zerbricht er unter der Last des Spiels?

The Power
The Power

The Power

