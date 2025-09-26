Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Freundschaft oder Strategie? Die nächste Entscheidung steht an

Staffel 1Folge 39
Freundschaft oder Strategie? Die nächste Entscheidung steht an

Folge 39: Freundschaft oder Strategie? Die nächste Entscheidung steht an

32 Min.Ab 12

Aaron muss die Villa verlassen – und ausgerechnet Lorik ist derjenige, der ihn nach Hause schickt. Für Aaron fühlt es sich wie ein Verrat an, für Lorik ist es nur ein strategischer Zug im Spiel. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen, Emotionen kochen hoch. Die Mitspieler erleben, wie stark die Gier nach dem Gewinn Entscheidungen beeinflusst und selbst enge Bande keinen Schutz mehr bieten. Ein Abend voller Enttäuschung, Dramen und schmerzhaften Konsequenzen.

