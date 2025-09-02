Ein Blitzer, eine Nonne und Tennisspielerinnen: Was kann das bedeuten?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 4: Ein Blitzer, eine Nonne und Tennisspielerinnen: Was kann das bedeuten?
31 Min.Ab 12
Kommen die Kandidat:innen Aaron auf die Schliche? Dumme Fragen stellen kann er. Matthias und Dilara haben den ersten Hinweis auf den Power Player gewonnen, doch können sie auch etwas damit anfangen? Vanessa gerät in Verdacht und wird von Isi geblitzt. In der nächsten Challange wird es musikalisch. Kader kann nicht Denken und Handel gleichzeitig, soviel zu Multitasking.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick