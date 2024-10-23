Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kochüberraschung zum Start der verflixten 13. Staffel

SAT.1Staffel 13Folge 1vom 23.10.2024
Kochüberraschung zum Start der verflixten 13. Staffel

Folge 1: Kochüberraschung zum Start der verflixten 13. Staffel

135 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 6

Neue Staffel, neues Glück! Doch in der verflixten 13. Staffel warten einige Überraschungen. Während die Coaches auf die ersten Casting-Löffel warten, eröffnen Angelina Kirsch und Cornelia Poletto ihnen, dass sie heute erst einmal selber kochen dürfen. Doch natürlich kommt auch das Kochen der Kandidaten nicht zu kurz. Was kredenzen die Kandidat:innen den Gourmet-Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin und wer sichert sich einen Platz in einem der Teams?

