SAT.1Staffel 13Folge 2vom 30.10.2024
144 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 6

Die Teams der Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin sind schon fast voll. Welche Kochtalente können noch punkten und dürfen im ersten Teamkochen antreten? Für die erste Challenge hat Gastjurorin Viktoria Fuchs Aromen-Kombis mitgebracht, aus denen köstliche Löffel-Kreationen gezaubert werden sollen: Grapefruit plus Estragon, Birne plus Lorbeer, Aprikose plus Verbene sowie Papaya plus Zitronengras. Welches Team überzeugt - und welches leider nicht?

The Taste
SAT.1
