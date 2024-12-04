Perspektivenwechsel im ViertelfinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 7: Perspektivenwechsel im Viertelfinale
132 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 6
Gastjurorin Elif Oskan bringt das Thema "Gemüseküche" fürs Teamkochen mit. Sie selbst ist nicht nur Fan ihrer heimischen Küche aus der Türkei, sondern liebt auch mexikanisches und japanisches Essen. Alex Kumptner stellen diese unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben vor eine Herausforderung. Ob seine Kandidat:innen den Geschmack der 35-jährigen Gourmet-Köchin treffen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick