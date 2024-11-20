Das Leben des Johann Lafer auf LöffelnJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Das Leben des Johann Lafer auf Löffeln
134 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
Mehr als drei Jahrzehnte kocht er schon im TV: Johann Lafer bringt als Gastjuror sein Leben als Thema mit. 1957 hat er geheiratet, in den 80ern erlebte er die Erfindung des Toast Hawaii, in den 90ern begann seine TV-Karriere im BR, 2024 steht er immer noch mit Spaß und riesiger Expertise am Herd. Welches Team kann die Legende des Koch-Fernsehens mit einem perfekten Löffel überzeugen?
