The Taste

Die Lieblingsspeisen der Weltstars

SAT.1Staffel 13Folge 3vom 06.11.2024
137 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 6

"Weltstars" lautet das erste Thema in der dritten Folge. Gastjuror Mario Gamba, seit 1994 Inhaber des italienischen Gourmet-Restaurants Acquarello in München, kredenzt seine Sterne-Küche Stars wie Elton John, die Rolling Stones, Madonna oder Celine Dion. Deren Lieblingsspeisen sollen die Coaches mit ihren Teams auf die Löffel bringen. Bei der Verkostung lässt sich der Italiener allerdings ganz schön Zeit ...

