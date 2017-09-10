Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste - Promis am Löffel

Feuerwerk des Entertainments auch für den Gaumen

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 10.09.2017
Feuerwerk des Entertainments auch für den Gaumen

Feuerwerk des Entertainments auch für den GaumenJetzt kostenlos streamen

The Taste - Promis am Löffel

Folge 1: Feuerwerk des Entertainments auch für den Gaumen

140 Min.Folge vom 10.09.2017Ab 6

Zum ersten Mal stellen sich bei Deutschlands größter Kochshow Promis der Herd-Challenge, um den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren. In Folge eins steht Cornelia Poletto mit Desirée Nick und Patrick Lindner am Herd, Alexander Herrmann berät Christine Theiss und "Maddin" Schneider. Jeannine Michaelsen und Panagiota Petridou kochen unter Anleitung von Roland Trettl und Frank Rosin steht Elena Uhlig und Oliver Pocher zur Seite.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Taste - Promis am Löffel
SAT.1
The Taste - Promis am Löffel

The Taste - Promis am Löffel

Alle 1 Staffeln und Folgen