The Taste - Promis am Löffel
1 StaffelAb 6
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The Taste - Promis am Löffel
Premiere bei "The Taste": Zum ersten Mal stellen sich bei Deutschlands größter Kochshow auch Promis der Challenge am Herd. 16 mehr oder weniger kochtechnisch begabte Prominente versuchen, den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren. Natürlich stehen sie nicht alleine am Herd, sondern werden von den Spitzenköchen und "The Taste"-Coaches Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Roland Trettl und Frank Rosin unterstützt.