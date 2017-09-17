Siegeshungrige Promis am HerdJetzt kostenlos streamen
The Taste - Promis am Löffel
Folge 2: Siegeshungrige Promis am Herd
145 Min.Folge vom 17.09.2017Ab 6
Heute versuchen diese acht Prominenten unter Anleitung der Spitzenköche gekonnt kulinarisch zu zaubern: Lilly Becker und Hans Sarpei werden von Cornelia Poletto unter die Fittiche genommen, während Mimi Fiedler und Julius Brink mit Alexander Herrmann den Kochlöffel schwingen dürfen. Roland Trettl unterstützt Evi Sachenbacher-Stehle und Matthias Killing und Frank Rosin darf sich mit Claudia Effenberg und Mousse T. beweisen. Wer bringt den besten Geschmack auf den Gewinnerlöffel?
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