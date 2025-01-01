Alles bloß nicht langweilig: Fernweh-LöffelJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Alles bloß nicht langweilig: Fernweh-Löffel
98 Min.Ab 12
"Fernweh" ist das Motto der heutigen Show. Gastjurorin Sarah Henke, die im "Spices" auf Sylt kocht und sich "Köchin des Jahres 2013" nennen darf, prüft in der Team-Challenge, was die Kandidaten auf die Löffel zaubern. Eine der verwendeten Zutaten muss dabei aus der Auswahl stammen, die Sarah Henke mitbringt. Im Solo- und Entscheidungskochen liegt es dann wieder an den Coaches, drei Teilnehmer nach Hause zu schicken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick