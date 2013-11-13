"Die Spannung liegt in der Luft" - Final-würdige LöffelkreationenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: "Die Spannung liegt in der Luft" - Final-würdige Löffelkreationen
99 Min.Folge vom 13.11.2013Ab 12
Wer wird Deutschlands nächster Spitzenkoch und gewinnt 100.000 Euro? Im großen Finale von "The Taste" treten die verbliebenen vier Kandidaten an, um sich in drei Challenges zum Sieg zu kochen. In der letzten Folge müssen die Finalisten die zwei Gastjuroren, Delikatessen-Guru Ralf Bos und "Sommelier des Jahres 2012", Billy Wagner, überzeugen. Bei der finalen Challenge kosten die Coaches wieder blind und entscheiden, welcher Löffel der Gewinner-Löffel ist.
