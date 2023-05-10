Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2vom 10.05.2023
145 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 6

Wiedersehen mit Frank Rosin: Als Gastjuror kehrt der Ex-Coach zu "The Taste" zurück. Nachdem das Casting abgeschlossen und die Teams komplettiert sind, stellt Rosin die Kandidat:innen im Teamkochen vor eine Herausforderung. Sie müssen ihr Können im Umgang mit Blauschimmelkäse, Rotschimmelkäse, rohem Eigelb oder Durian unter Beweis stellen. Im Solokochen dreht sich alles ums Gemüse. Wer überzeugt mit Kombinationen aus Spargel, Radieschen, Kohlrabi oder Zuckerschoten?

