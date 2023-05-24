Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 4vom 24.05.2023
140 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 6

Mit Gastjurorin Julia Komp geht es heute rund um die Welt. Im Teamkochen wünscht sich die Sterneköchin authentisch japanische, spanische, indische oder türkische Löffelgerichte. Im Solokochen gilt es für die Kandidat:innen, ein deliziöses Gericht aus den Zutaten Zitronengras, Passionsfrucht oder Salzzitrone zu kreieren, bevor sie im Entscheidungskochen mit einem der drei Küchengeräte Dampfkorb, Nudelmaschine oder dem Schmorgefäß Tajine arbeiten müssen.

