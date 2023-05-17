Ein Löffel für jeden Anlass mit Viktoria FuchsJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Ein Löffel für jeden Anlass mit Viktoria Fuchs
140 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 6
Die heutige Sendung steht unter dem Motto "Essen im Hotel". Gastjurorin Viktoria Fuchs hat sich für das Teamkochen verschiedene Anlässe überlegt, für die ein Löffelgericht kreiert werden muss. Beim Solokochen wünscht sich Fuchs ein schmackhaftes Gericht mit den Zutaten Wildente, Wildschweinfilet oder Ricotta. Im Entscheidungskochen wird wieder gelost: Wer zaubert beispielsweise ein Egg Benedict auf den Löffel?
