Märchenhafte Löffel für Andreas Caminada
The Taste
Folge 7: Märchenhafte Löffel für Andreas Caminada
139 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Die Stimmung schwankt zwischen Begeisterung und Ratlosigkeit, als Gastjuror Andreas Caminada seine Lose fürs Teamkochen präsentiert. Der Schweizer 3-Sterne-Koch wünscht sich, klar, märchenhaften Genuss auf dem Löffel. Und es wird danach nicht einfacher: Fürs Solokochen hat Caminada Zutaten aus dem Garten von Schloss Schauenstein mitgebracht: Kapuzinerblätter, Szechuan Pfeffer, Meerrettich.
