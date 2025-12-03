Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 14Folge 7vom 03.12.2025
139 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Die Stimmung schwankt zwischen Begeisterung und Ratlosigkeit, als Gastjuror Andreas Caminada seine Lose fürs Teamkochen präsentiert. Der Schweizer 3-Sterne-Koch wünscht sich, klar, märchenhaften Genuss auf dem Löffel. Und es wird danach nicht einfacher: Fürs Solokochen hat Caminada Zutaten aus dem Garten von Schloss Schauenstein mitgebracht: Kapuzinerblätter, Szechuan Pfeffer, Meerrettich.

