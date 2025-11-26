Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asiatische Aromen für Sarah Henke

SAT.1Staffel 14Folge 6vom 26.11.2025
Folge 6: Asiatische Aromen für Sarah Henke

141 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Spitzenköchin Sarah Henke führt seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Christian Eckhardt das Restaurant Lemabri in Boppard. Das Besondere: Kinder sind ausdrücklich willkommen. Die Gastjurorin macht es den Teams trotzdem nicht gerade kinderleicht, sondern besinnt sich auf ihre südkoreanischen Wurzeln. Die ehemalige Sterneköchin wünscht sich die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft auf asiatischen Löffeln. Hat Team Rot mit Teamcoach und Asien-Fan Tim Raue einen kleinen Vorteil?

