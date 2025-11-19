Da ist Musik drin - mit Daniel GottschlichJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Da ist Musik drin - mit Daniel Gottschlich
143 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Da ist Musik drin: Der Kölner Gastjuror Daniel Gottschlich hat sich nicht nur zwei Sterne erkocht, er ist auch Musiker und Sänger einer Band. Passend hat er als Thema "Musik" mitgebracht - und fürs Teamkochen die Lose "Geige", "Pauke", "Triangel", "E-Gitarre". Alexander Herrmann nimmt's mit Humor. Kann sein Team dem Gastjuror dennoch lobende Töne entlocken?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick