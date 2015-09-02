Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

An die Löffel, fertig, los!

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 02.09.2015
An die Löffel, fertig, los!

An die Löffel, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 1: An die Löffel, fertig, los!

137 Min.Folge vom 02.09.2015Ab 12

Sowohl Hobby- als auch Profiköche treten an, um sich die Gunst der vier Coaches zu erbrutzeln. Nach jeder Runde, in der ein Löffel-Gericht blind verkostet wurde, entscheiden Tim Mälzer, Cornelia Poletto, Frank Rosin und Alexander Herrmann, ob sie den Kandidaten in ihrem Team haben wollen. Interessieren sich mehrere Coaches für einen Anwärter, darf dieser selbst entscheiden, in wessen Team er möchte. In den kommenden fünf Folgen kochen die Teams in Challenges gegeneinander.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen