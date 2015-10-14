Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 7vom 14.10.2015
134 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 12

Wer wird Deutschlands nächster Spitzenkoch und gewinnt 50.000 Euro? Im großen Finale von "The Taste" treten die verbliebenen Kandidaten an, um sich in verschiedenen Challenges zum Sieg zu kochen. In der letzten Folge müssen die Finalisten die zwei Gastjuroren überzeugen, den Südtiroler Starkoch Roland Trettl und den österreichischen Sternekoch Paul Ivic. Bei der finalen Challenge kosten die Coaches wieder blind und entscheiden, welcher Löffel der Gewinner-Löffel ist.

