SAT.1Staffel 8Folge 1vom 02.09.2020
16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland treten in den kulinarischen Wettstreit. Jedes Gericht muss auf einem einzigen Löffel angerichtet werden und in Sachen Geschmack und Präsentation überzeugen. Wer ergattert einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner? Und wer kommt seinem Ziel näher, ein eigenes Kochbuch zu kreieren und die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen?

