Hauptsache scharf - so muss Thailand schmeckenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Hauptsache scharf - so muss Thailand schmecken
139 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 6
Heute geht es für unsere Hobbyköche in die thailändische Küche. Unter dem Motto "Asia-Imbiss 2.0" gilt es in der ersten Runde, Curry, Frittiertes, Salat und Suppe geschmackvoll auf den Löffel zu bringen, ehe im Solokochen unter dem wachsamen Auge von Sterneköchin und Gastjurorin Dalad Kambhu Kohlrabi, Kartoffeln und Karotten thailändisch interpretiert werden sollen. Wer hier überzeugt, darf sich beim finalen Entscheidungskochen auf ein Texas-BBQ freuen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick