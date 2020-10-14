Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Belastungsprobe vor dem Halbfinale

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 14.10.2020
Belastungsprobe vor dem Halbfinale

Belastungsprobe vor dem HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 7: Belastungsprobe vor dem Halbfinale

122 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6

Zwei-Sterne-Koch Nils Henkel bewertet heute als Gastjuror die vegetarischen Kochkünste der Kandidaten. Es beginnt mit einer Reise durch den Garten, der den Hobbyköchen Fenchel, Feldsalat, Paprika und Blumenkohl zur Auswahl stellt. Von der Wiese auf den Tisch heißt es auch in der nächsten Runde: Wem gelingt es aus Löwenzahn, Sauerampfer und Brennessel ein kulinarisches Highlight zu zaubern? Und wer toppt all das mit einem köstlichen Tofu-Gericht im Entscheidungskochen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen