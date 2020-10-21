Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 8vom 21.10.2020
128 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 6

Heute steht das Thema "Kontraste" im Vordergrund: Gastjuror Tim Mälzer macht den Geschmackstest und bewertet in der ersten Runde die Fertigkeiten der Kandidaten, die aus den Kontrast-Paaren "Arm & Reich", "Hart & Zart", "Jung & Alt" sowie "Nah & Fern" kreative Speisen anrichten dürfen. Im Solokochen geht es an Tims Lieblingszutaten Anchovis, Zimt und Kapern, bevor in der Finalrunde Süßes auf Salziges trifft.

