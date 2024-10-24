Battles 1: Volle Stimmpower im RingJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 9: Battles 1: Volle Stimmpower im Ring
123 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 6
Ab in die Battles von "The Voice of Germany": Welches Talent überzeugt im direkten Gesangsduell den eigenen Coach am meisten? Welche Talente zeigen zusammen das beeindruckendste Duett? Und schaffen es sogar alle Talente eines Battles weiter in die Team-Fights wodurch eine andere Battle-Paarung komplett "The Voice of Germany" verlassen muss?
