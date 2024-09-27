Blind Auditions 2: Vier Coaches kämpfen um die besten StimmenJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 2: Blind Auditions 2: Vier Coaches kämpfen um die besten Stimmen
115 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 6
In der zweiten Runde der Blind Auditions kämpfen Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber als eingespieltes Trio gegeneinander um die besten Stimmen. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Der Sänger und Songwriter Kamrad verstärkt das Coaching-Team als Neuling und sorgt für zusätzlichen Wettbewerb!
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick