The Voice of Germany
Folge 18: Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue Staffel
43 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6
Die besten Stimmen im Scheinwerferlicht: Im Joyn-Original "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" gibt es schon zum #TVOG-Staffelstart exklusive Einblicke in die neue Staffel und Previews besonderer Gänsehautmomente mit den neuen Talenten, Backstage-Talks mit den Coaches und Wiedersehen mit den stimmstarken Teilnehmer:innen vorangegangener Staffeln. Wie blicken sie auf ihre #TVOG-Reise zurück und wie ging es für sie weiter?
