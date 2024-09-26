Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue Staffel

ProSiebenStaffel 14Folge 18vom 26.09.2024
Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue Staffel

Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue StaffelJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 18: Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue Staffel

43 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6

Die besten Stimmen im Scheinwerferlicht: Im Joyn-Original "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" gibt es schon zum #TVOG-Staffelstart exklusive Einblicke in die neue Staffel und Previews besonderer Gänsehautmomente mit den neuen Talenten, Backstage-Talks mit den Coaches und Wiedersehen mit den stimmstarken Teilnehmer:innen vorangegangener Staffeln. Wie blicken sie auf ihre #TVOG-Reise zurück und wie ging es für sie weiter?

Weitere Folgen in Staffel 14

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
ProSieben
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen