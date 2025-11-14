Teamfights 1: Große Gefühle und harte KonkurrenzJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 13: Teamfights 1: Große Gefühle und harte Konkurrenz
134 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Welche Talente ergattern in den Teamfights einen Hot Seat und ziehen ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein? Im Kampf um einen der vier Halbfinalist:innen-Plätze pro Ausgabe fordern sich die #TVOG-Talente unterschiedlicher Teams heraus. Die Teamfights-Jury aus ehemaligen "The Voice"-Talenten entscheidet dann, wer sich im direkten Duell um den begehrten Hot Seat mit seiner Stimme durchsetzen kann!
