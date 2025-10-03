Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice of Germany

Blind Auditions 4: Solo-Feuerwerk, Trio-Explosion und Duo-Magie!

SAT.1Staffel 15Folge 4vom 03.10.2025
Blind Auditions 4: Solo-Feuerwerk, Trio-Explosion und Duo-Magie!

The Voice of Germany

Folge 4: Blind Auditions 4: Solo-Feuerwerk, Trio-Explosion und Duo-Magie!

115 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6

Die vierte Blind Audition hält einige Überraschungen bereit: Neben den gewohnt starken Solo-Auftritten wagen sich diesmal auch ein Duo und ein Trio auf die "The Voice"-Bühne und sorgen für musikalische Vielfalt. Die außergewöhnlichen Multitalente heizen den Coaches ein! Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck liefern sich erbitterte Coach-Fights, um diese besonderen Stimmen in ihr Team zu holen.

