Blind Auditions 4: Wer holt sich die letzten Plätze?Jetzt kostenlos streamen
The Voice Rap by CUPRA
Folge 4: Blind Auditions 4: Wer holt sich die letzten Plätze?
33 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Letzte Chance für die Talente! In der 4. Runde der Blind Auditions werden die letzten Plätze vergeben. Die besten Rap-Talente Deutschlands treten bei "The Voice Rap by CUPRA" an. Welcher Coach sichert sich die krassesten Talente für sein Team?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick