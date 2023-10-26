Workshops 2: Wer überzeugt in der Königsdisziplin?Jetzt kostenlos streamen
The Voice Rap by CUPRA
Folge 6: Workshops 2: Wer überzeugt in der Königsdisziplin?
33 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12
Einer von drei Plätzen ist in jedem Team schon besetzt. In Folge sechs müssen sich vier Talente in jedem Team beweisen. Jeweils nur zwei kommen weiter. Wer schafft es in der Königsdisziplin Songwriting zu überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick