The Voice Rap by CUPRA

Blind Auditions 3: Das Herz pumpt, die Nervosität steigt

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 05.10.2023
32 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12

In vier Blind Auditions drehen sich die Coaches Kool Savas und Dardan für die besten Rap-Talente um. Danach folgt eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im #VoiceRap-Finale gehen die besten vier Talente an den Start, davon kommt jeweils ein Talent pro Coach ins Publikums-Voting. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, zieht mit seinem Coach direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und kann die 13. Staffel von Deutschlands erfolgreichster Musik-Show sogar gewinnen.

