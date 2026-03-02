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THILO MISCHKE.

THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow.

ProSiebenFolge vom 02.03.2026
THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow.

THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow.Jetzt kostenlos streamen

THILO MISCHKE.

Folge vom 02.03.2026: THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow.

99 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Politik als große Entertainment-Serie. Mit Drehbuch, Cliffhängern und unerwarteten Wendungen. Der Hauptdarsteller und selbsternannte Held der Geschichte: Donald Trump. Diesen Eindruck kann man beim Blick auf das erste Jahr der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten bekommen. Thilo Mischke reist in die USA und trifft dort treue Fans, Nebendarsteller wie MAGA-Anhänger oder ICE-Beamte, vermeintliche Bösewichte der Serie wie Demokraten oder Migranten und beunruhigte Beobachter ...

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