Panzer- und ArtilleriefahrzeugeJetzt kostenlos streamen
Titans of Defense
Folge 1: Panzer- und Artilleriefahrzeuge
45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Moderne Panzer und Schützenpanzer vereinen Stärke, Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Der M1 Abrams gehört mit rund 60 Tonnen zu den schwersten Kampfpanzern - Panzerung und Hochleistungstechnik machen ihn zu einem Ausnahmefahrzeug. Die PzH 2000 gilt als stärkste Panzerhaubitze der Welt. Der Stryker passt sich flexibel an jedes Gefechtsfeld an, während das AAV-Sturmfahrzeug mühelos zwischen Land und Wasser wechselt.
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