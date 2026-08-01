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Titans of Defense

Logistik und Tech-Entwicklung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 24.08.2026
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Titans of Defense

Folge 5: Logistik und Tech-Entwicklung

45 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Bei schwierigen Einsätzen zu Wasser und zu Lande können militärische Spezialfahrzeuge wichtige Unterstützung leisten. Der Husky MK3 ortet Minen per Radar und entschärft sie, während der 60 Tonnen schwere Hercules beschädigte Panzer bergt. Einzigartig ist das M3 Amphibious Rig, das sich blitzschnell von einem Allradfahrzeug in eine schwimmende Brücke verwandelt.

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