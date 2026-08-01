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Titans of Defense

Kampf- und Frachthubschrauber

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 17.08.2026
Kampf- und Frachthubschrauber

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Titans of Defense

Folge 4: Kampf- und Frachthubschrauber

45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Moderne Militärhubschrauber verfügen über erstaunliche technische Ausstattungen: Der Bell Boeing V-22 Osprey verwandelt sich dank schwenkbarer Rotoren in kürzester Zeit vom Hubschrauber zum schnellen Flugzeug. Der NH90 der NATO überzeugt als Allrounder über Wasser, Eis und an der Front, während der Kraftprotz Sikorsky CH-53K King Stallion gigantische Lasten transportiert.

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