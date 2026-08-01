Kampf- und FrachthubschrauberJetzt kostenlos streamen
Titans of Defense
Folge 4: Kampf- und Frachthubschrauber
45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Moderne Militärhubschrauber verfügen über erstaunliche technische Ausstattungen: Der Bell Boeing V-22 Osprey verwandelt sich dank schwenkbarer Rotoren in kürzester Zeit vom Hubschrauber zum schnellen Flugzeug. Der NH90 der NATO überzeugt als Allrounder über Wasser, Eis und an der Front, während der Kraftprotz Sikorsky CH-53K King Stallion gigantische Lasten transportiert.
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