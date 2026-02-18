Shirin Hitler hat Hitler auf die FresseJetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 46: Shirin Hitler hat Hitler auf die Fresse
Am Anfang steht ein Satz, der zunächst klug klingt und dann langsam auseinanderfällt: „Vermögen ist das, was du nicht gekauft hast.“ Ausgehend von der Geschichte rund um Rihanna und ihren Finanzmanager wird versucht, Reichtum logisch zu greifen – nur um relativ schnell festzustellen, dass es komplizierter ist. Denn: Wer kein teures Auto hat, könnte reich sein. Oder auch nicht. Wer eins hat, vielleicht auch. Oder eben nicht mehr. Was folgt, ist eine Art gedanklicher Zickzackkurs durch alles, was mit Geld, Öffentlichkeit und Kontrolle zu tun hat: Eltern als Manager (fast immer eine mittelgute Idee), Karrieren zwischen Eigenverantwortung und Fremdsteuerung – von Beyoncé bis Britney Spears – und die Erkenntnis, dass „Erfolg“ oft weniger sauber organisiert ist, als man denkt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick