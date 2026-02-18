Sarah Engels, bitte verkag uns nicht!Jetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 49: Sarah Engels, bitte verkag uns nicht!
Nisse ist Vater geworden, Fynn kommt mit Sand in den Schuhen und halbem Album aus Portugal zurück – und irgendwo dazwischen entsteht das wahrscheinlich wildeste Sarah-Engels-Fanmerch Deutschlands. Es geht um Babys, Blasen, ESC-Schmerz, Kompassuhren, Siovo, Graffiti-Hip-Hop-Theorie und die Frage, ob ein selbstgedrucktes T-Shirt gleichzeitig Huldigung, Verbrechen und Kunst sein kann. Die 10 krassesten Themen der Folge: - Nisse Ingwersen ist Vater geworden – inklusive erster Vatergefühle, Zukunftsangst und Eurowings-Elternabend-Energie. - Das eigene Baby als Tamagotchi – nur teurer, lauter und ohne Reset-Knopf. - Fynns Kompassuhr – Workwear-Fashion oder einfach ein Taucherkompass für Leute mit zu kurzen Jacketts? - Portugal mit Mama – 300 km Küste, Sand in den Schuhen, Blasen des Grauens und Gedanken ohne Handy. - Songs schreiben beim Pilgern – Fynn kommt offenbar mit halbem Album aus Portugal zurück. - Siovo „BABYBOY“ – ein deutscher Popmoment, der Nisse wirklich überrascht hat. - Sarah Engels beim ESC – Fynn glaubt an sie, Nisse hatte leider recht. Deutschland landete mit „Fire“ auf Platz 23 mit 12 Punkten. - Die verlorene ESC-Wette – Fynn muss Sarah-Engels-Merch kaufen, findet keinen Shop und produziert selbst zwei unfassbare Shirts. - Uniqlo-Shirtdruck-Odyssee – Copyright-Angst, Servicekraft-Kontrolle und zwei Stunden Schweißperlen im Store. UTme! ist tatsächlich ein In-Store-Custom-Print-Service. - Graffiti-Kurs im Kliemannsland – weniger „vier Elemente des Hip-Hop“, mehr Dose in die Hand und los. Der Kurs ist offiziell mit 2 Stunden, 75 € p.P. und max. 10 Teilnehmenden gelistet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick